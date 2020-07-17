Gölcük'te; Kanûnî Sultan Süleyman'ın tahta çıkış gününün 500. Yıl dönümünde anlamlı panel Gölcük Belediyesi, Uluslararası olarak düzenlediği, Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu sonrasında; tarih alanında da, önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kafkaslar'dan İran içlerine, oradan Yemen'e, Aden'e ve Arabistan çöllerine; Afrika'da Mısır, Tunus, Fas ve Cezayir'e; Avrupa'da Viyana önlerine kadar uzanan topraklarda, Osmanlı İmparatorluğu'nu en geniş sınırlarına ulaştıran Büyük Cihan Padişahı KANÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN'IN, 30 EYLÜL 1520 YILINDA TAHTA ÇIKIŞININ 500.YIL DÖNÜMÜ münasebetiyle 30 EYLÜL 2020 günü, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek panele, tarih alanında uzman ve ülkemiz genelinde tanınmış tarihçiler katılacaklar.

GÖLCÜK İÇİN ANLAMLI

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım SEZER: "Panelin; Kanûnî Sultan Süleyman'ın tahta çıkış günü olan 30 Eylül 1520'nin, tam 500. yıl dönümü olan 30 Eylül 2020 tarihinde, Gölcük'teki Kanûnî Sultan Süleyman döneminde yapılıp, günümüze ulaşan tek tarihî eser olan, Hacı Hamza Bin İvaz tarafından 1550'lerde yaptırılan, GÖLCÜK BELEDİYESİ KAZIKLI KERVANSARAYI KÜLTÜR YAPISI'NDA düzenlenmesi Gölcük için anlamlı. O dönemlerde, ordumuzun sefere çıktığında konaklama menzili olan Kazıklı Derbent'inin yer aldığı Gölcük, bugün yine; Gölcük Askeri Tersanesi ve Gölcük Ana Üs ve Garnizon Komutanlığı ile "Donanma Kenti" kimliğiyle, askerî açıdan önemini korumaya devam ediyor.", dedi.

PANELE KİMLER KATILACAK?

30 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA GÜNÜ, SAAT 15.00'DA YAPILACAK PANELİN moderatörlüğünü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Prof.Dr.Azmi ÖZCAN yapacak.

"Genel Olarak KanûnîDönemi" konusuyla: Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'ndenProf.Dr.Abdülkadir ÖZCAN,

"Kanûnî Döneminde İlmi Faaliyetler" konusuyla: İstanbul Metropol Üniversitesi'nden Prof.Dr.Mehmet İPŞİRLİ ve

"Kanûnî Döneminde Kocaeli ve Gölcük" konusuyla da: Kocaeli Üniversitesi'nden Prof.Dr.İbrahim ŞİRİN sunum yapacaklar.

Kaynak: Bültenler