Gölcük'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Gölcük'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Serkan Gök - Güncel
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Gölcük'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Yalı Mahallesi Dere Sokak'ta bulunan bir lokantada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

AA / Serkan Gök - Güncel

İtfaiye, Kocaeli, Gölcük, Yangın, Güncel, Haberler

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