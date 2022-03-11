Gölcük'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Yalı Mahallesi Dere Sokak'ta bulunan bir lokantada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.