Gölcük'te 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Gölcük'te 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA, Serkan Gök - Güncel
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Gölcük'te 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Siyretiye Mahallesi'nde 2 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Öte yandan olay yerine gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA / Serkan Gök - Güncel

İtfaiye, Kocaeli, Gölcük, Yangın, Güncel, Haberler

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