Gölcük Belediyesi 2021ilçenin spor alanında ivmesinin yükselmesine büyük katkı sağladı

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Belediyesi, spor yatırımları konusunda 2021 yılında ilçede önemli projelere imza attı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in girişimleri ile ilçedeki sportif yatırımları hızlandıran Gölcük Belediyesi ilk olarak Değirmendere Stadı'nın FIFA standartlarında yenilenmesini sağladı. Spor yatırımları kapsamında Hamidiye, Siretiye - Mamuriye arasında başlanılan İrşadiye futbol sahasının da yapımı devam ediyor.

GÖLCÜK'ÜN HAYALİ OLAN PROJE HIZLA İLERLİYOR

Birçok parka spor alanları kazandırılan çalışmalarda, farklı mahallelerde bulunan 6 futbol sahasının ve Selimiye sahasının sentetik zeminleri değiştirildi. Spor yatırımlarını aralıksız sürdüren Gölcük Belediyesi, ilçenin en büyük hayallerinden biri olan Hasaneyn Spor Kompleksinin de yapımına başladı.

GÖLCÜKLÜLER, HASANYN'DE DOĞA İLE İÇİÇE SPOR YAPMA İMKANINA KAVUŞUYOR

Yapımı hızla devam eden Hasaneyn Spor Kompleksi projesinde alt yapı çalışmaları sürüyor. Projede; net 68 x 105 metre ebadında çim futbol sahası, 480 kişilik tribün, 30*30 m2 büyüklüğünde çim güreş alanı ve 480 kişilik tribün yer alacak. Bin 300 metre uzunluğunda orman içi yürüyüş parkuru ile Gölcüklüleri doğa ile iç içe sporda buluşturacak projede; futbol sahasının etrafında 7 metre eninde 6 parkur tartan koşu pisti ve aydınlatmalar yer alacak.

HAFRİYAT ALANI FUTBOLDA YENİ YETENEKLERİN YETİŞECEĞİ ALANA DÖNÜŞÜYOR

Spor yatırımları ile ilçedeki gençlerin spor yapacağı alanların sayısını arttıran Gölcük Belediyesi, bu yatırımlardan birini de Yazlık, Kadırga Yolu üzerinde hayata geçiriyor.Bu kapsamda Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in girişimleri ile Yazlık Kadırga Yolu üzerinde bulunan, 24 bin 843,85 m2 orman statüsündeki ağaçsız hafriyat alınan alanının, futbol sahası yapılmak üzere; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsisi onaylandı. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, alanın futbol sahası yapımı amacıyla taahhüt senetlerinin düzenlemesi ile alanı teslim alacak olan Gölcük Belediyesi, projede imalatlara başlayacak.

İHSANİYESPOR'A YENİ TESİS İÇİN BİNA VE ARSA TAHSİS PROTOKOLÜ İMZALANDI

Spor kulüplerine desteğini her dönem sürdüren Gölcük Belediyesi; belediye meclisinin oy birliği ile aldığı 5 Ekim 2021 tarih ve 53 No.lu kararla; İhsaniye Spor Kulübü'ne tesis kazandırdı. Alınan meclis kararı ile bir dönem İhsaniye Belediyesi Hizmet Binası, son olarak da Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak kullanılan bina ve arsa;ilçenin profesyonel olarak Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi'nde temsil eden İhsaniye Spor Kulübü'ne tahsis edildi.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MALZEME DESTEKLERİ VERİLDİ

İlçede spora yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Gölcük Belediyesi, amatör kulüplerine de her dönem destek vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda geleceğin teminatı olan çocuklara spor yapma imkanı sunan, fiziksel ve sosyal gelişimlerine önemli katkı yapan, alt yapıdan üst yapıya sporcu yetiştiren ve amatör bölgesel liglerde Gölcük'ü temsil eden, amatör futbol kulüpleri ve diğer tüm branşlardaki spor kulüplerine malzeme desteğinde bulunuldu.

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