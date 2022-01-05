Gölcük Belediyesi, 2021 yılında; sempozyum, tarih, kültür ve sanat etkinlikleri devam etti

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Pandemi koşulları nedeniyle, uluslararası bazı sempozyum ve yarışmaları düzenleyemeyen Gölcük Belediyesi, 2021 yılında ilçenin adının kültür ve sanatla duyurulması için çalışmalarını sürdürdü. Etkinlikler hem tarihi ve kültürel anlamda faydalı bilgiler edinen Gölcük halkı; hem de düzenlenen tiyatro ve konserler ile eğlenceli anlar yaşadılar.

100.YILINDA DERGAH MECMUASI SEMPOZYUMU

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Türk Dili ve Edebiyatı - Servet-i Fünûn Sempozyumu, 'Sırat-ı Müstakîm - Sebilürreşat' ve Mehmet Akif konulu sempozyumlar düzenleyen Gölcük Belediyesi, sempozyum konularını bir de kitap haline getirerek yayınladı. Sempozyum serisi, 2021 yılında; Milli Mücahede döneminin önemli yayınlarından "100.Yılında Dergah Mecmuası" konusu ile gerçekleştirildi. Sempozyumlar bu yıl; rahmetli Sezai Karakoç'un hatırasına atfen, "Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu" ile devam edecek. Sempozyum serisinin 2023 yılında düzenlenecek, "Büyük Doğu Dergisi ve Necip Fazıl Sempozyumu" ile tamamlanması planlanıyor.

"KABÜLÜNÜN 100.YILINDA İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİF" KONULU KONFERANS

Gölcük halkına önemli bilgilerin paylaşıldığı konferans ve panellere de önem veren Gölcük Belediyesi, bu konferansların ilkini "Kabulünün 100. Yılında İstiklâl Marşı Ve Mehmet Âkif" konusu ile gerçekleştirdi. 12 Mart 2021 tarihinde Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda gerçekleştirilen konferansta, Doç. Dr. Bahtiyar Aslan ve Doç. Dr. Ali Kurt; İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy hakkında önemli bilgileri katılımcılarla paylaştılar.

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ DUALARLA ANILDI

Sarıkamış Harekâtı'nın 107. yılı münasebetiyle; Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda düzenlenen "Sarıkamış Harekâtı-Beyaz Esaret" konulu panelde ise harekât sırasında şehit düşenler dualarla anıldı. Moderatörlüğünü Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç.Dr. Mustafa Eren'in yaptığı, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Şirin ve Araştırmacı Yazar Bünyamin Akbulut'un konuşmacı olarak katıldığı panelde; harekâttın tüm gerçekleri salondaki dinleyicilere anlatıldı.

"MEHMET ÂKİF'E MEKTUP VAR" YARIŞMASINDA ÖRNEK DAVRANIŞ

İstiklâl Marşı Şairi Mehmet Âkif Ersoy'a Gölcüklü gençler tarafından mektupların yazıldığı, "Mehmet Âkif'e Mektup Var" yarışmasını, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yarışmanın ödül töreninde dereceye giren ortaokul öğrencisi Kuzey Aykaç, 'Nasıl Mehmet Akif Ersoy bu ülke için İstiklal Marşı'nı yazıp para ödülünü kabul etmediyse; ben de bu bisiklet ödülünü almıyor ve bisikleti arkadaşıma hediye ediyorum" diyerek kazandığı bisikleti arkadaşına hediye etti. Örnek bir davranış sergileyen gence, Gölcük Belediyesi tarafından bir bisiklet daha hediye edildi.

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ SANATLAR GÖLDÜK'TE YAŞATILIYOR

Gölcük Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk sanatlarının yaşatılması için de çok sayıda eğitim düzenledi. Bu kapsamda alanında uzman, çoğu devlet sanatçısı olan usta öğreticilerle "Gölcük Belediyesi Sanat Günleri" adıyla her ay düzenlenen; unutulmaya yüz tutmuş, kültürel miras olan Türk sanatlarına yönelik eğitim çalışmalarına her ay düzenli olarak devam edildi.

FOTOĞRAF YARIŞMALARDINDA BİNLERCE ESER DERECE İÇİN YARIŞTI

Gölcük Belediyesi, 2021 yılında kültür ve sanat etkinliklerini fotoğraf yarışmaları ile sürdürdü. Bu kapsamda Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği iş birliği, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun desteğiyle düzenlenen "Ezelden Ebede İstiklal Marşımız ve Bayrağımız", "Gölcük Tarihi Dokusu" ve "Göç" konulu fotoğraf yarışmalarına Türkiye'nin dört bir yanından katılan sanatçılar; 2 bin 728 fotoğraf gönderdi. "Göç" konulu yarışmada dereceye girenler ödüllendirilirken, "Ezelden Ebede İstiklal Marşımız ve Bayrağımız" ile "Gölcük Tarihi Dokusu" konulu yarışmada dereceye girenler ise 8 Ocak 2022 günü, Kazıklı Kervansaray Kültür yapısında yapılacak törenle ödüllendirilerek eserleri sergilenecek.

7'DEN 70'E PANDEMİDE GERİ DÖNÜŞÜM FİKİRLERİ YARIŞMASI

Geri dönüşüm konusunda toplum bilincini arttırmayı hedefleyen Gölcük Belediyesi, bu kapsamda "Geri Dönüştürebilir Atıklardan Kullanılabilir El Sanatları Ürün veya Eser Tasarım Yarışması" düzenledi. Büyük bir ilgiyle düzenlenen yarışmaya birbirinden değerli 200 eser sahibi katıldı. Yarışmanın 1.'si atık kumaşlardan kıyafetler yapan Rahime Özcan olurken, 2.'si Ecrin Nur Aşkın, 3.'sü de Müyesser Kuran oldu. Yarışmada 15 eser de mansiyon kazandı.

GÖLCÜK ANITPARK'TA MÜZİK RESİTALİ

Gölcük Belediyesi, düzenlediği Gölcük Yerel Müzisyenler Şenliği'nde; ilçenin yetiştirdiği müzisyenleri, Gölcüklülerle bir araya getirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen Grup Yirmi7 konseri ile de Gölcük'te Cumhuriyet Coşkusu doyasıya yaşandı. Donanma Komutanlığı Bandosu, Gölcük Anıtpark'ta ve Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda konser gerçekleştirdi. Yerel müzisyenler, pandemi sürecinde de online olarak düzenledikleri konserler ile ilçe halkına moral verdi.Gölcük Belediyesi Kültür Etkinlikleri kapsamında, Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı'nda ve online olarak yetişkin ve çocuklar için ayrı ayrı her ay tiyatro oyunu sahnelendi.

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