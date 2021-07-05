Gölbaşı'nda yük vagonu raydan çıktı
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Gölbaşı'nda yük vagonu raydan çıktı

Gölbaşı'nda yük vagonu raydan çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yük vagonunun raydan çıkması maddi hasara neden oldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yük vagonunun raydan çıkması maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine giden yük treni Gölbaşı garında manevra yaptığı sırada vagonlardan bir tanesi raydan çıkarak kazaya neden oldu. Raydan çıkan vagonda maddi hasar meydana geldi. Kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından tren ulaşımı bir süre durdu. Daha sonra Malatya bölge müdürlüğünden gelen ekipler tarafından raydan çıkan vagon tekrar raya yerleştirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürüyor. - ADIYAMAN

Gölbaşı'nda yük vagonu raydan çıktı
Gölbaşı'nda yük vagonu raydan çıktı
Gölbaşı'nda yük vagonu raydan çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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