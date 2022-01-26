Gölbaşı'nda yoğun kar yağışı - Haberler
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Gölbaşı'nda yoğun kar yağışı

Kar yağışı sonrası ilçe merkezinden genel görüntüler Kar yağışı sonrası Gölbaşı-Adıyaman-Malatya-Kahramanmaraş-Gaziantep yolundan genel görüntüler Kar yağışı sonrası karayolları ekibinin yol temizleme çalışması ADIYAMAN - Adıyaman Gölbaşı yoğun kar yağışı etkili oldu.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kar yağışı sonrası ilçe merkezinden genel görüntüler

Kar yağışı sonrası Gölbaşı-Adıyaman-Malatya-Kahramanmaraş- Gaziantep yolundan genel görüntüler

Kar yağışı sonrası karayolları ekibinin yol temizleme çalışması ADIYAMAN - Adıyaman Gölbaşı yoğun kar yağışı etkili oldu.

Gölbaşı'nda yoğun kar yağışı

Gölbaşı'nda yoğun kar yağışı

Gölbaşı'nda yoğun kar yağışı

AA / Emin Tezerdi - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, kar, Güncel, Haber

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