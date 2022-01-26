Gölbaşı'nda yoğun kar yağışı
Kar yağışı sonrası ilçe merkezinden genel görüntüler Kar yağışı sonrası Gölbaşı-Adıyaman-Malatya-Kahramanmaraş-Gaziantep yolundan genel görüntüler Kar yağışı sonrası karayolları ekibinin yol temizleme çalışması ADIYAMAN - Adıyaman Gölbaşı yoğun kar yağışı etkili oldu.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kar yağışı sonrası ilçe merkezinden genel görüntüler
Kar yağışı sonrası Gölbaşı-Adıyaman-Malatya-Kahramanmaraş- Gaziantep yolundan genel görüntüler
Kar yağışı sonrası karayolları ekibinin yol temizleme çalışması ADIYAMAN - Adıyaman Gölbaşı yoğun kar yağışı etkili oldu.