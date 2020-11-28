Gölbaşı'nda çiftçilere hurma fidanı
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Gölbaşı'nda çiftçilere hurma fidanı

28.11.2020 10:06 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:22
Gölbaşı'nda çiftçilere hurma fidanı

Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında, çiftçilerin gelirlerinin artırılması amacıyla Adıyaman İl Özel İdaresinin desteği ile Gölbaşılı çiftçilere ücretsiz olarak 34 Bin Trabzon Hurması Fidanı dağıtıldı.

Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında, çiftçilerin gelirlerinin artırılması amacıyla Adıyaman İl Özel İdaresinin desteği ile Gölbaşılı çiftçilere ücretsiz olarak 34 Bin Trabzon Hurması Fidanı dağıtıldı.

Gölbaşı ilçesi Karaburun Köyü mevkiinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Vali Mahmut Çuhadar, Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan ve çiftçiler katıldı. Her geçen yıl biraz daha üretimi artırılarak Gölbaşı ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayan hurma üretimi ilçenin geleneksel tarım algısını da değiştiriyor. Fidan dağıtım töreninde konuşan Vali Mahmut Çuhadar " Bugün İl Özel İdaremizin desteği ile Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilerimize yaklaşık 34 bin Cennet Hurması fidanı dağıttık. İlimizde yetiştirilen hurma üretimi miktarı, Türkiye üretiminin önemli bir bölümüne tekabül ediyor. Hedefimiz Gölbaşı ilçesini hurma üretiminde daha ileriye taşımak. Gölbaşı ilçemiz hurma üretiminde şu anda Türkiye sıralamasında beşinci sırada yer almaktadır. Bunu ilk sıraya çekme hedefimiz var. Bu yıl il özel idaremiz, çiftçilerimizi desteklemek amacıyla Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında toplam 842 Bin TL'lik bir kaynak ayırdı. Bu kaynakla çiftçilerimize dağıtılan 34 bin adet Hurma Fidanının yanında 20 bin civarında Nar Fidanı 19 bin adette Ceviz Fidanı dağıtacağız. Bu projenin hayata geçirilmesi noktasında emek veren, il özel idaresine, il tarım ve orman müdürlüğümüze, kaymakamımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hurma fidanlarının çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Gölbaşı'nda çiftçilere hurma fidanı
Gölbaşı'nda çiftçilere hurma fidanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Pehlül

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