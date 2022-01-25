Gölbaşı ilçesinde kar temizleme ve tuzlama çalışması devam ediyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gölbaşı Belediyesi ekipleri ilçe genelinde yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Vatandaşlarımızın her hangi bir mağduriyet yaşamaması için ilçemizin dört bir tarafında kar nedeniyle kapanan yollarda ve kaldırımlarda kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." diye konuştu.

İlçenin farklı bölgelerindeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan İskender Yıldırım, kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde kar küreme, tuzlama ve yaya kaldırımlarında ki temizlik çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Gençler ve çocuklar ise kar yağışı sonrası eğlenmeye devam ediyor. Bir traktör sürücüsü, gençleri arkaya bağladığı düzenekle çekerek gençlerin karın keyfini çıkarması ilginç görüntülere sahne oldu.