Gölbaşı ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

11.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:00

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine giden Mehmet Safa Kösem idaresindeki 44 AG 444 plakalı otomobil ile Yüksel Kök idaresindeki 27 F 9668 plakalı otomobil, Balkar Beldesi girişinde çarpıştı. Yaşanan kazada sürücü Yüksel Kök ile araçta bulunan Hediye Kök ve Ebrar Sıla Kök yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA