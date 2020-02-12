Gölbaşı esnafı, Milletvekili Tutdere'den destek istedi

12.02.2020 14:33 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:33

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde esnaflık yapan vatandaşlar, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını aktardılar.



Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı ziyaret eden Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Latif Kocaman ve esnaflar, Milletvekili Tutdere ve Başkan Kılınç'tan zincir marketlerin küçük esnafların işlerini bitirme seviyesine getirdiğini vurgulayarak destek istediler.



Yapılan ziyarette konuşan Başkan Latif Kocaman, "Büyük zincir marketler, bakkalın, marketin, terzinin, tamircinin, daha ismini sayamayacağım 63 meslek grubuna zarar vermekte. Artık sokak aralarında bile zincir marketler açılmakta. İlçemizde şu anda 12 tane zincir market var ve nüfusumuz 30 bindir. Esnafımız bu zincir marketlerden dolayı zarar görüyor. Esnaf tükenme noktasına geldi" dedi.



Başkan İskender Yıldırım ise konuşmasında, "İlçemizin menfaatlerini ön planda tutarak bütün herkesle birlikte kol kola çalışıyoruz. Bizler hiç bir zaman esnafı cezalandıran bir anlayış içinde olmadık ve bundan sonra da olmayacağız. Aksine esnafımıza yol gösteren ve koruyan bir belediye olacağız. Ben buradan ilgili personelimize tekrar sesleniyorum, lütfen esnafımıza yol gösterin yardımcı olun. Esnafımızı korumak için elimizden ne gelirse yardımcı olacağız. Buradan halkımıza da sesleniyorum harcadıkları paranın ilçemizde kalması için yerel marketlerden alışveriş yapsınlar. Çünkü yerel marketlerde, bakkallarda harcadıkları para burada kalır ve yatırıma dönüşür. Zincir marketlerde harcanan para ise batıya gider" diye konuştu.



CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'de esnaflar ile görüşerek esnafın her zaman yanında olduklarını ve mecliste de bu sorunları gündeme getirdiğini ve tekrar gündeme getireceğini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA