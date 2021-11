Gölbaşı Belediyesi ve Mavi Kapı Derneği şiddet mağduru kadınların sesi oldu

Gölbaşı Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Mavi Kapı Derneği ile ortak bir sergiye imza attı.

Gölbaşı Belediyesi Başkanlık Binası önünde gerçekleşen etkinliğe Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Mavi Kapı Derneği Başkanı Ozan Canyurt ve tüm belediye çalışanları katıldı. Sergide şiddet mağduru 30 kadının fotoğrafına yer verildi. Hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan, Ayşa Nazlı Kınacı, Başak Cengiz, Bensu Narlı, Cennet Tuğba Tokbaş, Ceren Damar, Ceren Özdemir, Duygu Delen, Ebru Erdem, Ebru Gürcan, Emine Bulut, Esra Hankulu, Esra Yıldız, Fatime Gül Özyer, Fatma Mavi, Gamze Açer, Hanife Demirci, Hatice Büşra Çetinkaya, Melike Can, Mervenur Polat, Neslihan Kaya, Nurgül Altıntaş, Pınar Gültekin, Selime Pişkin, Sena Altan, Sezen Ünlü, Şebnem Şirin, Şeyda Yılmaz, Şule Çet, Yağmur Tayhan bir kez daha anılarak şiddetin her türlüsü kınandı.

Serginin açılışında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sizlerle bir araya geldik. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, dünyanın dört bir yanında görülen kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve dünyadaki bütün kadınların haklarını güvenceye almak için ilan edilmiş bir gün. Temennimiz o ki kadınlara karşı şiddet tüm dünyada son bulsun ve böyle bir güne hiç ihtiyaç olmasın. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Bizleri dünyaya getiren, büyüten, seven ve hayatımızın her alanında bizlerin yanında olan kadınlarımıza yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Neşet Ertaş'ın da dediği gibi kadınlar insandır, bizler insanoğlu. Kadınlarımıza karşı yapılan her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu belirtmek ister, şiddet gören kadınlarımızın yalnız oldukları düşüncesine kapanmamalarını ve şiddetin her türlüsüne karşı sessiz kalmamalarını rica ederim" dedi.

Mavi Kapı Derneği Başkanı Ozan Canyurt ise dernek olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Canyurt, "Barış, saflık ve sakinliği simgeleyen mavi, erkek bir bebeğin doğumu, Türkiye'nin erkek bir vatandaşlığı anlamına gelmektedir. Kapı ise yeni bir dünyaya girişi, umut ve fırsat dolu dünyayı simgeler. Bizim için "Mavi Kapı" sosyal barışı teşvik eder ve kadınlar, çocuklar ve erkekler için umutlu bir geleceğe yol açmak için erkekler olarak bağlılığımızı yansıtmaktadır. Kadınların desteğini mutlaka alacağımız bu yolda 'Erkeğin halinden erkek anlar' diyoruz ve sorunların çözümünde erkeklerin rol almasını hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Sergi açılışı, şiddet görerek hayatını kaybeden kadınların resimlerine karanfil bırakılmasıyla son buldu. - ANKARA