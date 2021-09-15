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Gölbaşı Belediyesi öğrenci masası takdir topluyor

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Gölbaşı Belediyesi öğrenci masası takdir topluyor

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın Talimatıyla Her Yıl Kurulan 'Öğrenci Masası' Bu Yılda Öğrencilere Hizmet Sundu.

Gölbaşı Belediyesinin; 'Gurbette İlk Gün Zordur, Gelin Kolaylaştıralım' sloganıyla hazırladığı Öğrenci Masası il dışından gelen öğrenci ve velileri tarafından takdir topluyor. İlçe otogarında kurulan öğrenci masasında, il dışından üniversiteye gelen öğrenci ve ailelerine ulaşım, konaklama, yönlendirme ve ilçe tanıtımı gibi konularda yardımcı olunuyor.

Gölbaşı Meslek Yüksek Okuluna çocuğunun kaydı için ilk kez Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine geldiğini ifade eden öğrenci velisi Yunus Demirel, "Manisa'dan ilk kez Adıyaman'a çocuğumun okul kaydı için geldim. Otogarda iner inmez belediye ekipleri karşıladı okula ulaşım ve konaklama konuları olmak üzere birçok konuda bizlere yardımcı oldular. İlk kez gittiğimiz yerlerde genelde çok zorluk çekiyoruz. Sürekli birilerine sorular sormak zorunda kalıyorduk. Öğrenci masası çok iyi düşünülmüş bir proje, Sayın Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a ve ekibine yardımları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber: Gölbaşı Belediyesi öğrenci masası takdir topluyor - Haberler
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