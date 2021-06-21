Gölbaşı Belediyesi'nden işçilere ve memurlara promosyon desteği

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in işçilere ve memurlara tek seferlik promosyon desteği verileceğini müjdelemesi sonrası anlaşmalı banka ile protokol imzalandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in işçilere ve memurlara tek seferlik promosyon desteği verileceğini müjdelemesi sonrası anlaşmalı banka ile protokol imzalandı.

Yeni yıl öncesi Gölbaşı Belediyesi'nde çalışan işçilerin en düşük maaşını 3 bin 325 TL yapan, 6 aylık maaş farklarını da ödeyen Başkan Ramazan Şimşek, salgın süreci sebebiyle zor günlerden geçen işçi ve memurlara müjdeli haberi vererek promosyon desteğini sağlayacaklarını duyurmuştu. Vakıfbank Gölbaşı Müdürü Aşiyan Ertürk ile belediyede bir araya gelen Başkan Ramazan Şimşek, 3 yılı kapsayacak banka promosyon sözleşmesine imza atarak, "Çalışanlarımızın cebine ne kadar para koyabilirsek bizim için o kadar iyi olacağını düşündüğümüz için böyle bir çalışma başlattık. Biz 872 tane şirket çalışanımıza 3 bin 300 liralık bir promosyon aldık, bankamızdan aldığımız promosyon bayramdan önce çalışanların hesabına geçecek" diye konuştu.

Geçmişte 286'ya yakın memur için Vakıf Bankası ile 4 bin 530 lira promosyon ihalesi yaptıklarını aktaran Başkan Şimşek, "Bu sefer bu promosyona meclis üyelerini de dahil ettik. Totalde Vakıflar Bankası'ndan promosyon olarak personellerimize 5 buçuk milyon bir rakam aldık. Bu rakamın da bayramdan önce yarısı, diğer yarısı da bayramdan sonra hem çalışanlara hem memurlarımıza verilecek. Çalışanlara hayırlı olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

Vakıfbank Gölbaşı Müdürü Aşiyan Ertürk ise, "Hem belediyemize hem de bankamıza hayırlı olsun. Her zaman belediyemizin yanındayız" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı