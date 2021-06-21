Gölbaşı Belediyesi'nden işçilere ve memurlara promosyon desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gölbaşı Belediyesi'nden işçilere ve memurlara promosyon desteği

Gölbaşı Belediyesi'nden işçilere ve memurlara promosyon desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in işçilere ve memurlara tek seferlik promosyon desteği verileceğini müjdelemesi sonrası anlaşmalı banka ile protokol imzalandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in işçilere ve memurlara tek seferlik promosyon desteği verileceğini müjdelemesi sonrası anlaşmalı banka ile protokol imzalandı.

Yeni yıl öncesi Gölbaşı Belediyesi'nde çalışan işçilerin en düşük maaşını 3 bin 325 TL yapan, 6 aylık maaş farklarını da ödeyen Başkan Ramazan Şimşek, salgın süreci sebebiyle zor günlerden geçen işçi ve memurlara müjdeli haberi vererek promosyon desteğini sağlayacaklarını duyurmuştu. Vakıfbank Gölbaşı Müdürü Aşiyan Ertürk ile belediyede bir araya gelen Başkan Ramazan Şimşek, 3 yılı kapsayacak banka promosyon sözleşmesine imza atarak, "Çalışanlarımızın cebine ne kadar para koyabilirsek bizim için o kadar iyi olacağını düşündüğümüz için böyle bir çalışma başlattık. Biz 872 tane şirket çalışanımıza 3 bin 300 liralık bir promosyon aldık, bankamızdan aldığımız promosyon bayramdan önce çalışanların hesabına geçecek" diye konuştu.

Geçmişte 286'ya yakın memur için Vakıf Bankası ile 4 bin 530 lira promosyon ihalesi yaptıklarını aktaran Başkan Şimşek, "Bu sefer bu promosyona meclis üyelerini de dahil ettik. Totalde Vakıflar Bankası'ndan promosyon olarak personellerimize 5 buçuk milyon bir rakam aldık. Bu rakamın da bayramdan önce yarısı, diğer yarısı da bayramdan sonra hem çalışanlara hem memurlarımıza verilecek. Çalışanlara hayırlı olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

Vakıfbank Gölbaşı Müdürü Aşiyan Ertürk ise, "Hem belediyemize hem de bankamıza hayırlı olsun. Her zaman belediyemizin yanındayız" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Gölbaşı Belediyesi'nden işçilere ve memurlara promosyon desteği
Gölbaşı Belediyesi'nden işçilere ve memurlara promosyon desteği
Gölbaşı Belediyesi'nden işçilere ve memurlara promosyon desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Boris Johnson Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Bergen Emel Sayın Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gölbaşı Belediyesi'nden işçilere ve memurlara promosyon desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 17:16:36. #1.14#

title