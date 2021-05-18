Gölbaşı Belediye Meclisi Yayınladığı Bildiri ile İsrail'i kınadı
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Gölbaşı Belediye Meclisi Yayınladığı Bildiri ile İsrail'i kınadı

Gölbaşı Belediye Meclisi Yayınladığı Bildiri ile İsrail'i kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gölbaşı Belediyesi dün gerçekleşen Mayıs ayı meclis toplantısında AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti meclis üyeleri ile ortak bir bildiriye imza attı.

Gölbaşı Belediyesi dün gerçekleşen Mayıs ayı meclis toplantısında AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti meclis üyeleri ile ortak bir bildiriye imza attı.

İsrail güçlerinin Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırının kınandığı bildirilerde şu ifadelere yer verildi:

"Dünya coğrafyasında üç yer var ki, halen yaşanmakta ve yaşatılmakta olan üç semavi dinin bir arada huzur içinde ifa edildiği yerlerdir. Caminin, kilisenin ve sinagogun yan yana bulunduğu bu yerler İstanbul, İskenderun ve Kudüs'tür. Maalesef bu yerlerden Kudüs bu günlerde hüzünlüdür. Bu hüznün sorumlusu mukaddes Ramazan ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin halkını topraklarından sürmeye çalışan ve Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinlilere müdahalede bulunan İsrail'dir. İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur. İsrail'in Gazze şeridinde başlattığı ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırılarını şiddetle telin ediyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İsrail Devleti'nin uyguladığı bu baskı ve zulme meşru müdafaa hakkı kisvesi ile kılıf arayanları, İsrail'in uyguladığı devlet terörünü görmezden gelenleri, Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramı karşısında susanları ve Filistinlilere ölüm kusan İsrail devletini kınıyoruz."

Bildiri MHP Grup Başkan Vekili Nevzat Dulkadir, AK Parti Grup Başkan Vekili Osman Karaaslan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Ökmen, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Selçuk Dağdelener tarafından imzalandı. - ANKARA

Gölbaşı Belediye Meclisi Yayınladığı Bildiri ile İsrail'i kınadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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