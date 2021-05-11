Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Sürecin Takipçisi Olacağız"

Her yıl yüzlerce farklı türde binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Mogan Gölü'nde avcılar tarafından vurulmuş flamingonun cansız bedeni sonrası harekete geçen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Bu vahşeti yapanların peşinde olacağız" dedi.

Başkentin yanı başındaki kuş cenneti Mogan Gölü'nde avcılar tarafından vurulmuş bir flamingonun cansız bedeni üzerine harekete geçen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sürecin yakından takipçisi olacağını belirtti.

Canlılara yapılan her türlü vahşetin asla kabul edilemez olduğunu aktaran Başkan Şimşek "Ankaramızın incisi Mogan Gölümüz yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Ekosistemimizin bir parçası olan flamingoları avlamanın kabul edilebilir hiçbir yanı olamaz. Hiçbir şekilde hiçbir kuşa silah tutmak kabul edilemeyeceği gibi zaten avlanma yasağı da mevcut. Vicdanı doğaya, insana saygısı olan kimse bunu yapamaz. Bu sürecin takipçisi olacak ve bu vahşeti yaşatanların bulunması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler