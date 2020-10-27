Golan Tepeleri'nde 1700 yıllık yazılı taş bulundu

İsrail'in ilhak ettiği Golan Tepeleri'nde yapılan arkeolojik çalışmalarda, 1700 yıllık olduğuna inanılan Antik Yunan döneminden üzerinde yazılar olan bir taş bulundu.

İsrail'in ilhak ettiği Golan Tepeleri'nde yapılan arkeolojik çalışmalarda, 1700 yıllık olduğuna inanılan Antik Yunan döneminden üzerinde yazılar olan bir taş bulundu.

Golan Tepeleri'nde yapılan arkeolojik çalışmalarda, 1700 yıllık olduğuna inanılan Antik Yunan döneminden üzerinde yazılar olan bir taş bulundu. İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA), taşa eski Yunanca'da 'Nafah köyü' yazılı olduğunu açıkladı. Nafah bir Suriye köyünün adıydı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı