Gol kralı isyan etti Ekranların güzel sunucusu ve oyuncusu Esra Sönmezer, Corona virüs döneminde instagram hesabından yayınlarını yapıyor.

Her yayınında önemli bir izleyici kitlesine sahip olan Esra Sönmezer, her hafta instagram canlı yayınla izleyenlerin karşısında oluyor. Sivri dili ile tanınan Sönmezer, kendini biraz törpülemiş görünse de can alıcı sorularını sormaktan geri kalmıyor. Hakan Peker, Tuğba Özerk, Zeynep Dizdar, Murat Övüç, Doğuş gibi isimleri konuk eden ve doyumsuz bir sohbete imza atan Esra Sönmezer, son yayınına gol kralı ve bir dönem magazinin gündeminden düşmeyen Tanju Çolak'ı konuk etti. Magazin ve futbol etrafında dönen sohbet başarılı sunucunun "Neden sizi televizyonlarda görmüyoruz" sorusuyla isyana dönüştü. Efsane Futbolcu Tanju Çolak, bazı güçlerin kendisini dobralığı yüzünden ekrandan uzak tuttuklarını ve yolunu kestikleri vurgusunu yaptı. Bu sözler karşısında şaşıran tecrübeli sunucu Esra Sönmezer bir süre konuya dahil olmadan gol kralının isyanını dinledi.

Kaynak: Bültenler