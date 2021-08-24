Göl kenarındaki umutlu bekleyiş yerini acı feryatlara bıraktı
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Göl kenarındaki umutlu bekleyiş yerini acı feryatlara bıraktı

Göl kenarındaki umutlu bekleyiş yerini acı feryatlara bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tekneden yüzmek için göle atlayarak kaybolan ve ekiplerin bulmak için seferber olduğu gencin cansız bedeni yaklaşık 20 saat sonra bulundu.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tekneden yüzmek için göle atlayarak kaybolan ve ekiplerin bulmak için seferber olduğu gencin cansız bedeni yaklaşık 20 saat sonra bulundu. Gencin yakınlarının göl kenarındaki umutlu bekleyişi, yerini acı dolu feryada bıraktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Serdivan ilçesi Aşağıdereköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Cihan Genç (33), Vural T., Hümeyra G.Y. ile Sümeyye H.G. eğlenmek için küçük tekne ile göle açıldı. Bir süre sonra Cihan Genç suya atlayarak yüzmek istedi. Suda kaybolan Cihan Genç'i kurtarmak için Vural T. suya atladı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Teknede bulunan Hümeyra G.Y. ile Sümeyye H.G., AFAD ekipleri tarafından kıyıya alındı. Vural T. ise ekipler tarafından sudan çıkartıldı. Kayıp genci arama çalışmaları kapsamında bölgeye Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri, Sualtı Arama Kurtarma Polisleri sevk edilirken AFAD Gönüllüleri de yardım için olay yerine geldi. Olayın ikinci gününde suda kaybolan Cihan Genç'i bulmak için adeta seferber olan ekipler çalışmalara erken saatlerde başladı. Gerçekleşen çalışmalar neticesinde yaklaşık 20 saat sonra Genç'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde bekleyen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Gölden kıyıya getirilen gencin cansız bedeni savcı incelemesinden sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Morguna kaldırıldı. Ekipler konuya ilişkin soruşturma başlattı. - SAKARYA

Göl kenarındaki umutlu bekleyiş yerini acı feryatlara bıraktı
Göl kenarındaki umutlu bekleyiş yerini acı feryatlara bıraktı
Göl kenarındaki umutlu bekleyiş yerini acı feryatlara bıraktı
Göl kenarındaki umutlu bekleyiş yerini acı feryatlara bıraktı
Göl kenarındaki umutlu bekleyiş yerini acı feryatlara bıraktı
Göl kenarındaki umutlu bekleyiş yerini acı feryatlara bıraktı
Göl kenarındaki umutlu bekleyiş yerini acı feryatlara bıraktı
Göl kenarındaki umutlu bekleyiş yerini acı feryatlara bıraktı
Göl kenarındaki umutlu bekleyiş yerini acı feryatlara bıraktı
Göl kenarındaki umutlu bekleyiş yerini acı feryatlara bıraktı
Göl kenarındaki umutlu bekleyiş yerini acı feryatlara bıraktı
Göl kenarındaki umutlu bekleyiş yerini acı feryatlara bıraktı
Göl kenarındaki umutlu bekleyiş yerini acı feryatlara bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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