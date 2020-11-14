Gökyüzündeki ışık şaşkınlık yarattı
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Gökyüzündeki ışık şaşkınlık yarattı

14.11.2020 12:06 | Son Güncelleme: 14.11.2020 12:10
Gökyüzündeki ışık şaşkınlık yarattı

VAN'ın Erciş ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren ve renk değiştiren ışık şaşkınlık yarattı.

VAN'ın Erciş ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren ve renk değiştiren ışık şaşkınlık yarattı. Işığı görüp cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini söyleyen Ahmet Göral, "Gökyüzünde bir ışık kütlesinin olduğunu fark ettim. Önce yıldız olabileceğini düşündüm. Farklı renklere dönüştüğünü görünce yıldız olmadığını anladım. Sürekli yer değiştirdiğini fark edince şaşırdım" dedi. 

Van Yolu Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Ahmet Göral (45), hava almak için balkona çıktığında gökyüzünde sürekli yer değiştiren bir ışık fark etti. Yıldız olabileceğini düşündüğü ışığı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Göral, "Hava almak için balkona çıktım. Gökyüzünde bir ışık kütlesinin olduğunu fark ettim. Önce yıldız olabileceğini düşündüm. Farklı renklere dönüştüğünü görünce yıldız olmadığını anladım. Sürekli yer değiştirdiğini fark edince de şaşırdım. Çocuklar yanıma gelip, seyrettiler. Daha sonra ışık hızlı şekilde uzaklaştı. Görüntüleri sosyal medyada paylaştım" diye konuştu. 

 


Gökyüzündeki ışık şaşkınlık yarattı
Gökyüzündeki ışık şaşkınlık yarattı
Gökyüzündeki ışık şaşkınlık yarattı
Gökyüzündeki ışık şaşkınlık yarattı
Gökyüzündeki ışık şaşkınlık yarattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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