Gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak 30 Ağustos'u kutladılar
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Gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak 30 Ağustos'u kutladılar

Gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak 30 Ağustos'u kutladılar
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Kültür Sanat

Mersin'de yamaç paraşütü pilotları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Mersin'de yamaç paraşütü pilotları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Erdemli Belediyesi, Akdeniz Yamaç Paraşüt Sporları Derneği ve sporseverlerin desteğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, ilçede Doğa Sporları Şenliği düzenlendi.

Toroslardan atlayış yapan yamaç paraşütü pilotları, gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere, üzerinden asırlar geçse de 30 Ağustos'un inanç ve kararlığını aynı şekilde devam ettireceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"30 Ağustos'un gelecek kuşaklara aktarılması çok önemli. 2 bin rakımında, bisikletçilerimizle, yamaç paraşütçülerimizle, hem spor anlamında hem de turizm anlamında 30 Ağustos'u birlikte kutlamanın hazzını, gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 2 bin rakımından şu mesajı veriyoruz; Büyük Atatürk'ün önderliğiyle, bizi biz yapan, bizi birleştiren, kıyamete kadar hür ve bağımsız olmamızı sağlayan ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekeceğiz inşallah."

Gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak 30 Ağustos'u kutladılar
Gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak 30 Ağustos'u kutladılar
Gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak 30 Ağustos'u kutladılar
Gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak 30 Ağustos'u kutladılar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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