Gökyüzü Uçurtma Şenliği ile renklendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Gediz İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve yüzlerce çocuğun katıldığı uçurtma şenliğinde çocukların yanı sıra velilerde rüzgarlı havayı fırsat bilerek uçurtma uçurarak gönüllerince eğlendiler.

Bu etkinlikle çocuklar teknoloji bağımlılığından sıyrılıp, uçurtma uçurmanın verdiği özgürlük hissini doyasıya tattılar.

En iyi uçan ve en iyi tasarıma sahip olan ve ilk üçe giren uçurtma sahiplerine ödül verildiğini belirten Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, "Uçurtma şenliğimiz güzel bir etkinlik oldu. Halkın katılımı da yüksek. Özellikle engelli bir kızımızın uçurtmasının en yükseğe çıkması ve birinci olması bizim için ayrı bir heyecan oldu. Gençlerimizin bu şekilde velileri ile birlikte olmaları ve aileleri ile sporun içinde olmaları bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Gediz ilçesi olarak uçurtma şenliğimizin birincisini tamamladık. İnşallah devamı gelecek" şeklinde konuştu.

Türkiye çapında birçok faaliyete imza attıklarını belirten Türkiye Gençlik Vakfı Gediz Temsilcisi Gökhan Sait Mamak, "Gediz vakfımızla ilgili faaliyetlerimize yeni başlıyoruz. Bugün TÜGVA'nın yaz okulları kapsamında uçurtma şenliğini gerçekleştiriyoruz. Vakıf olarak öğrencilerimize manevi eğitimin yanında satranç, sportif faaliyetler yanında Gediz'de ayrıca gençlerimiz ile beraber bir mehter takımı oluşturuyoruz. Bugün uçurtma şenliği ile etkinliklerimiz bitmeyecek. Önümüzdeki günlerde, aylarda ve hatta yıllarda gençlerimiz için maddi ve manevi, sportif kültürel değerlerimizi anlatan birçok faaliyetimizde onlarla beraber olacağımıza inanıyoruz. Kapımız herkese açık. İnşallah birçok faaliyette birlikte olacağız" dedi.

Uçurtma şenliğine çocukları ile birlikte katılan Hasan Hakan Tülüoğlu, "Bu şenliği düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz. Şimdiki çocuklarımız çok şanslı. Biz çocukluğumuzda bu tür şeyleri yaşayamadık. Ama şimdi çocuklarımızla beraber katıldık, eğlendik" dedi.

Yine çocukları ile şenliğe gelen Suat Ekiz ise, "1 buçuk yıldır pandemi nedeniyle evlerine tıkılmış gençlerimiz ve çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik olmuş. Biz de çocuğumuzla bu şenliğe katılarak hem çocukluğumuzu yaşadık hem de çocuklarımıza çok güzel bir aktivite sunduk. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

Yaklaşık üç saat boyunca devam eden yüzlerce çocuk ve velinin katıldığı uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Rengarenk uçurtmalar gökyüzünde dalgalanırken çocuklar kadar büyükler de eğlenceli vakit geçirdi. Çocuklar, uçurtmanın nasıl uçacağı ile ilgili incelikleri öğrenmek için ailelerinden yardım alırken büyükler ise çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı