İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'a göktaşı mı düştü? sorusu sosyal medyada gündem oldu. Yüzlerce kişinin göktaşı düşme görüntülerini yayınlamasının üzerine Göktaşı nereye düştü? İstanbul'a göktaşı mı düştü? İstanbul'da göktaşı nereye düştü? Göktaşı nerelere düştü? Göktaşı nedir? İstanbul'a meteor mu düştü? Meteor nereye düştü? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar haberimizde...

GÖKTAŞI NEREYE DÜŞTÜ?

Sosyal medya platformu Twitterda göktaşı düştüğüne dair görüntülerin dolaşması üzerine göktaşının düştüğü lokasyonlar merak edildi. Göktaşı düştüğünü gördüklerini iddia edenlerin verdiği bilgilere göre, göktaşı Kağıthane/İSTANBUL , Bergama/İZMİR, Altınoluk/BALIKESİR, Marmaris/MUĞLA, Bayramiç/ÇANAKKALE bölgelerine düşmüştür.

İSTANBUL'A GÖKTAŞI MI DÜŞTÜ?

Göktaşı düştüğüne dair belirtilen yerler arasında İstanbul'un Kağıthane ilçesi de bulunmaktadır.

GÖKTAŞI NEDİR?

Meteor, göktaşı ya da gök taşı, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Düşen nesnenin katı kalıntısınaysa meteorit adı verilmekte olup bu kalıntı kuyruklu yıldız, asteroit veya meteora ait olabilir. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar. Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Göktaşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin göktaşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere göktaşı olarak düşer.

Göktaşları, Dünya atmosferine saniyede 11–72 km arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük göktaşları atmosferde gözlenebilir. Düzenli olarak her sene gerçekleşen meteor yağmurları bulunmaktadır. Bu yağmurlardan en çok bilineni ise Perseid yağmurudur.

Gözlendiği sırada atmosfere ve Dünya'ya çarpmayı teğet geçen göktaşlarına meteor kayması denir. Diğer hepsi meteorit bulguları olarak bilinir. Nisan 2016 itibarı ile, dünyada kayıtlara geçmiş 1140 kayma gerçekleşmiştir. 38,660'dan fazla iyi belgelenmiş meteorit bulgusu olmuştur.

Göktaşları geleneksel olarak 3 geniş kategoride incelenir: taşlı göktaşları kayalardan oluşur. Bunlar genelde silikattan meydana gelir; demir göktaşları daha çok metalik demir-nikel alaşımından meydana gelir; ve taşlı-demir göktaşları hem metal hem de kaya materyali içerir. Modern sınıflandırmalar, göktaşlarını yapılarına, kimyasal ve izotopik bileşenlerine ve içerdiği minerale göre çeşitli gruplara ayırmaktadır: 2 mm'den küçük olan göktaşları mikrometeor olarak adlandırılır. Dünya dışı göktaşları atmosfer ile bağlı kalmadan diğer gök cisimlerine etki yapan nesnelerdir. Ay'da veya Mars'ta bulunurlar.

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