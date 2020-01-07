: Göksun Meslek Yüksekokulu'nda yangın çıktı

07.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:12

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Göksun Meslek Yüksekokulu'nun çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle Göksun Meslek Yüksekokulu binasında bacanın çatıya düşmesi sonucu yangın çıktı. Çatıdaki dumanı gören okul idarecileri, öğrencilere tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Bu arada, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın da okula gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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