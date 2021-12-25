GÖKSUN'DA SOKAK KÖPEĞİ DONDU

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde soğuk hava nedeniyle bir sokak köpeği dondu.

Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi, kış mevsiminin çetin geçtiği ve en soğuk ilçelerinden biri. Hava sıcaklığının -20 dereceye kadar düştüğü kentin Kayabaşı Mahallesi'ndeki karla kaplı kaldırımda hareketsiz şekilde yatan köpeğin yanına giden vatandaşlar, köpeğin donduğunu fark etti.

Akdeniz'in Sibiryası olarak da adlandırılan Göksun'da 2 yıl önce de soğuktan tilki donmuştu.