GÖKSUN'DA SOKAK KÖPEĞİ DONDU
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde soğuk hava nedeniyle bir sokak köpeği dondu.
AKDENİZ, MERSİN (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde soğuk hava nedeniyle bir sokak köpeği dondu.
Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi, kış mevsiminin çetin geçtiği ve en soğuk ilçelerinden biri. Hava sıcaklığının -20 dereceye kadar düştüğü kentin Kayabaşı Mahallesi'ndeki karla kaplı kaldırımda hareketsiz şekilde yatan köpeğin yanına giden vatandaşlar, köpeğin donduğunu fark etti.
Akdeniz'in Sibiryası olarak da adlandırılan Göksun'da 2 yıl önce de soğuktan tilki donmuştu.