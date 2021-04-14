Son dakika haberleri: Göksu Deltası'ndaki caretta caretta yuvalarını jandarma koruyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre MERSİN'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan Göksu Deltası'nda, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların üreme alanında olan yuvaların zarar görmemesi için denetimlerini sürdürüyor.

MERSİN'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan Göksu Deltası'nda, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların üreme alanında olan yuvaların zarar görmemesi için denetimlerini sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nce çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi, doğal hayatın ve hayvanların korunması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda ekipler, Silifke'de bulunan Göksu Deltası'nda, dünyada nesli tükenmekte olan canlılar listesindeki caretta carettaların üreme alanında bulunan yuvaların zarar görmemesi için denetimler yaptı.Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Göksu Deltası'nda bulunan Kuş Cenneti'nde de göç eden kuşların kaçak avlanmaması amacıyla gerekli tedbirleri alıp, denetimleri sıklaştırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike CEYLAN KAÇAR