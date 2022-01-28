GÖKSEL'İN YENİ HİKAYESİ "HAKLIYDIN" YAYINDA!

Şarkının söz ve müziği Göksel'e, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu'na ait. Mix & mastering'i Özgen Akçetin ve Emre Kıral imzası taşırken kayıtlar ise Ozinga stüdyolarında gerçekleştirildi.

Göksel'in yeni single'ı "Haklıydın" lyric video klibiyle MuzikPlay kanalında yayında!

Haklıydın

Haklıydın, iyi oldu aramadığın

Haklıydın, hiç kapımı zorlamadın

Bu hayatta bana doğru akmadın

Küçük bir ümide bile yer bırakmadın

Haklıydın, iyi oldu kalbini kapattın

Düşündüm de belki beni korudu Tanrım

Çünkü seninle çürürdük aynı toprakta

Çünkü seninle üşürdük aynı yatakta

Bir yastıkta büyürdü dağlar aramızda

Sen haklıydın, imkansızdı bu sevda

Yaralıydın, hazır değildin hırpalardın

Yırtardın kanatlarımı uçamazdım

Geceyle gündüz kadar başkaydık

Bir bütün olmaya korkardık

Haklıydın, iyi oldu kalbini kapattın

Düşündüm de belki beni korudu Tanrım

Çünkü seninle çürürdük aynı toprakta

Çünkü seninle üşürdük aynı yatakta

Bir yastıkta büyürdü dağlar aramızda

Sen haklıydın, imkansızdı bu sevda

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