GÖKSEL'İN YENİ HİKAYESİ "HAKLIYDIN" YAYINDA! - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GÖKSEL'İN YENİ HİKAYESİ "HAKLIYDIN" YAYINDA!

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
GÖKSEL'İN YENİ HİKAYESİ

Bugüne kadar yayınladığı tüm çalışmalarıyla dinleyicilerin hayranlığını kazanan ve her şarkısıyla adından başarıyla söz ettiren Göksel, "Haklıydın" isimli yeni single'ını 28 Ocak Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla tüm radyolar ve dijital platformlarda yayınlıyor. İşte detaylar…

Şarkının söz ve müziği Göksel'e, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu'na ait. Mix & mastering'i Özgen Akçetin ve Emre Kıral imzası taşırken kayıtlar ise Ozinga stüdyolarında gerçekleştirildi.

Göksel'in yeni single'ı "Haklıydın" lyric video klibiyle MuzikPlay kanalında yayında!

Haklıydın

Haklıydın, iyi oldu aramadığın

Haklıydın, hiç kapımı zorlamadın

Bu hayatta bana doğru akmadın

Küçük bir ümide bile yer bırakmadın

Haklıydın, iyi oldu kalbini kapattın

Düşündüm de belki beni korudu Tanrım

Çünkü seninle çürürdük aynı toprakta

Çünkü seninle üşürdük aynı yatakta

Bir yastıkta büyürdü dağlar aramızda

Sen haklıydın, imkansızdı bu sevda

Yaralıydın, hazır değildin hırpalardın

Yırtardın kanatlarımı uçamazdım

Geceyle gündüz kadar başkaydık

Bir bütün olmaya korkardık

Haklıydın, iyi oldu kalbini kapattın

Düşündüm de belki beni korudu Tanrım

Çünkü seninle çürürdük aynı toprakta

Çünkü seninle üşürdük aynı yatakta

Bir yastıkta büyürdü dağlar aramızda

Sen haklıydın, imkansızdı bu sevda

GÖKSEL'İN YENİ HİKAYESİ HAKLIYDIN YAYINDA!

Snob Magazin - Magazin

Ozan Çolakoğlu, Göksel, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title