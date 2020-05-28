Gökliman Plajı, vinçle indirilen iş makineleri ile yeni sezona hazırlanıyor ANTALYA'nın Finike ilçesindeki Gökliman Plajı'nın yeni sezona hazırlanabilmesi için vinç yardımıyla kumlara indirilen iş makineleri eşliğinde çalışma başlatıldı.

ANTALYA'nın Finike ilçesindeki Gökliman Plajı'nın yeni sezona hazırlanabilmesi için vinç yardımıyla kumlara indirilen iş makineleri eşliğinde çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, plajda koronavirüs önlemleri dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralları dahilinde çalışmalar yapılacağını söyledi.

Antalya bölgesinin en güzel plajlarından biri olan Gökliman Plajı'nda yeni sezon hazırlıkları başladı. Finike Belediyesi tarafından vinç yardımıyla kumların üzerine indirilen iş makineleri, sahilde düzenleme yapacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında plajda çeşitli önlemler alınarak, sosyal mesafe kuralları dahilinde uygulamalar gerçekleştirilecek.

Finike Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Geyikçi, Gökliman Plajı'nın yeni sezona hazırlanabilmesi için çalışmaların başladığını açıkladı. Sahile vinçlerle indirilen 2 iş makinesinin plajda düzenleme çalışmalarına başladığını belirten Başkan Geyikçi, "Alanda iş makineleri çalışmalarını tamamlayınca şezlongların, şemsiyelerin pandemi kuralları dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralları dahilinde yerleştirilmesine geçilecek. Şezlonglar ve masalar arasında 2,5 metre mesafe olacak. Sahilde ve restoranda kesinlikle sigara içilmeyecek. Hizmet self servis olarak verilecek ve tek kullanımlık bardak, tabak, çatak- bıçak- kaşık kullanılacak. Restoranda da hazırlıkların tamamlanmasının ardından Gökliman Plajımızı açılışa hazır hale getireceğiz" dedi.

Gökliman Plajı'nın kullanımına açılması için pandemi çerçevesinde sahillere ve denize erişimi engelleyen sınırlamanın kalkması bekleniyor.

Kaynak: DHA