Göklerdeki kurtuluş coşkusu nefes kesti
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Göklerdeki kurtuluş coşkusu nefes kesti

Göklerdeki kurtuluş coşkusu nefes kesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen havacılık gösterisi İzmir Airshow, 9 Eylül coşkusunu göklere taşıdı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen havacılık gösterisi İzmir Airshow, 9 Eylül coşkusunu göklere taşıdı.

İzmir'in 99. kurtuluş yıldönümü etkinlikleri, gökyüzü şölenine ev sahipliği yaptı. Gündoğdu Meydanı'nda yapılan İzmir Airshow'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve binlerce vatandaş katıldı. Günbatımına kadar devam eden etkinlikte 12 farklı hava gösteri ekibi, 50'nin üzerinde hava aracıyla İzmir semalarında adeta dans etti. Türk Yıldızları ve SoloTürk'ün büyüleyen gösterisiyle başlayan hava şovu, helikopter saygı duruşu, Hürkuş, Jandarma Çelik Kanatlar, Polis Havacılık Üzüm Salkımı Gösterisi başta olmak üzere sivil ve askeri hava gösterileriyle devam etti.

Ay-yıldızlı bayrağın gökyüzünü renklendirdiği gösteriyi izlemek için Gündoğdu Meydanı ve Kordon'a akın eden İzmirliler, hatıra fotoğrafları çektirerek unutulmaz anları kayda aldı. - İZMİR

Göklerdeki kurtuluş coşkusu nefes kesti
Göklerdeki kurtuluş coşkusu nefes kesti
Göklerdeki kurtuluş coşkusu nefes kesti
Göklerdeki kurtuluş coşkusu nefes kesti
Göklerdeki kurtuluş coşkusu nefes kesti
Göklerdeki kurtuluş coşkusu nefes kesti
Göklerdeki kurtuluş coşkusu nefes kesti
Göklerdeki kurtuluş coşkusu nefes kesti
Göklerdeki kurtuluş coşkusu nefes kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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