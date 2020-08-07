Gökhan Türkmen'in 'Deli'si müzikseverlerle buluştu Gökhan Türkmen'in yeni şarkısı "Deli" dinamik klibiyle birlikte 6 Ağustos'ta tüm dijital platformlarda yerini aldı

Klibinde dansıyla dikkat çeken sanatçı, sosyal medya hesabından müzikseverlere dans videosuyla meydan okuyarak "Deli"likte de sınır tanımıyor ve Instagram "Deli" filtresi ile de albüm kapağında selfie olanağı sağlıyor.

SÖZ VE MÜZİK GÖKHAN TÜRKMEN'E AİT

Pandemi sürecine ufak bir mola vererek eğlenceli bir yaz sunan Gökhan Türkmen, ünlü prodüktör ve müzisyen Genco Arı ile yaptığı yaz şarkısı "Deli" ile GTR Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda ve klibiyle Youtube'da yerini aldı. Söz ve Müziği Gökhan Türkmen ve Mert Carim'e ait olan "Deli" parçasının prodüktörlüğünü Gökhan Türkmen ve Genco Arı üstlendi. Düzenlemesini Genco Arı'nın yaptığı parçanın kayıtları GTR Deneyevi ve Genco Arı Production Studio'da tamamlandı.

KIPIR KIPIR BİR ŞARKI...

Gökhan Türkmen müzikseverleri yazın ritmine davet ederken, klipte eğlenceli, renkli, hareketli ve kıpır kıpır dans sahneleriyle "Deli"nin enerjisini ekranlara yansıtıyor. İstanbul'da bir günde tamamlanan klibin yönetmenliğini Murat Joker üstlenirken görüntü yönetmeni Varol Şahin, stil danışmanı ise Görkem Öden oldu.& ;& ;

DANS VİDEOSU YENİ BİR AKIM BAŞLATTI

Gökhan Türkmen, "deli"likte sınır tanımıyor; klibin yanınlanmasıyla birlikte paylaştığı dans videosu #delidancechallange #selambendeli etiketleriyle müzikseverlere meydan okuyor. Instagram hikayelerinde yer alan yeni "Deli" filtresi ise Morespace tasarımı olan albüm kapağıyla kullanıcılara selfie olanağı sağlıyor.& ;





Kaynak: Snob Magazin