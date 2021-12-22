Gökhan Töre kadroda yok, Josef belirsiz!

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlarken, sakatlığı bulunan Gökhan Töre kadroya yer almayacak. Joef'in durumu ise maç günü belli olacak.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlardı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde bir bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından topla çeşitli oyunlar oynanırken, ana bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Öte yandan idmana tedavileri devam eden Georges-Kevin N'Koudou, Mert Günok ve Necip Uysal'ın yanı sıra sağ alt baldırında ağrıları olan Gökhan Töre ve kasıklarında ağrı olan Josef de Souza idmana katılmadı. Töre'nin kadroda yer almayacağı, Josef'in ise maç günü durumunun netlik kazanacağı bildirildi.

Ayrıca antrenman öncesi basın mensuplarının yanına gelerek kolay gelsin dileklerinde bulunan teknik direktör Önder Karaveli, "Böyle bir havada buraya geldiğiniz için ilginiz ve desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi. Karaveli, bir gazetecinin "Beşiktaş taraftarına mesajınız var mı?" şeklindeki sorusuna ise, "Beşiktaş'ı çok seviyorum" diye cevap verdi.

(Bozhan Memiş - İsmail Yasin Akçın/İHA)