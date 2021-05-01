Gökhan Özen'in uzaklaştırma kararı uzatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gökhan Özen'in uzaklaştırma kararı uzatıldı

Gökhan Özen'in uzaklaştırma kararı uzatıldı
Hürriyet - Haberler | Magazin

GÖKHAN Özen'in eski eşi Selen Sevigen'in babası Mehmet Sevigen ile annesi Gülay Sevigen, şarkıcının kendilerini sık sık rahatsız ettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu iddia ederek korunma talebinde bulunmuştu.

GÖKHAN Özen'in eski eşi Selen Sevigen'in babası Mehmet Sevigen ile annesi Gülay Sevigen, şarkıcının kendilerini sık sık rahatsız ettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu iddia ederek korunma talebinde bulunmuştu.

Mahkeme tarafından onanan karar, Sevigen çiftinin başvurusu üzerine bir ay daha uzatıldı.

Kaynak: Hürriyet

Önce karısının boğazını kesti, ardından 2 yaşındaki kızını kaçırıp kayıplara karıştı
Önce karısının boğazını kesti, ardından 2 yaşındaki kızını kaçırıp kayıplara karıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın Hakan Sabancı Yılmaz Erdoğan
Spor Gomes Mesut Özil Gökhan Töre Cüneyt Çakır Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Irak Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gökhan Özen'in uzaklaştırma kararı uzatıldı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 10:02:33. #1.15#

title