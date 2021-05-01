Gökhan Özen'in uzaklaştırma kararı uzatıldı

GÖKHAN Özen'in eski eşi Selen Sevigen'in babası Mehmet Sevigen ile annesi Gülay Sevigen, şarkıcının kendilerini sık sık rahatsız ettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu iddia ederek korunma talebinde bulunmuştu.