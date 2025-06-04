Gökhan Özbek, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Henüz 41 yaşında olan Gökhan Özbek'in vefat haberi sosyal medyadan paylaşıldı. Peki, Gökhan Özbek kimdir? Gazeteci Gökhan Özbek kaç yaşında, nereli?

GÖKHAN ÖZBEK KİMDİR?

Gökhan Özbek, 1983 yılında Niğde'de doğmuş bir gazetecidir. Meslek hayatına Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet gibi basın kuruluşlarında köşe yazarlığı yaparak adım atmıştır. Şu anda serbest gazeteci olarak çalışmalarını sürdüren Özbek, 23 Derece isimli sosyal medya platformunun kurucusudur. Bu platform aracılığıyla Periscope ve YouTube gibi kanallarda canlı yayınlar yaparak haber içerikleri ve analizler paylaşmaktadır.

GÖKHAN ÖZBEK NEDEN ÖLDÜ?

1983 doğumlu olan Özbek'in, anjiyo ameliyatı sırasında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Özbek'in vefat haberini Tolgahan Erdoğan sosyal medyadan "Değerli dostum , Ağabeyim, yol arkadaşım Gökhan Özbek'i geçirmiş olduğu beyin kanaması sonucu kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet tüm dostlarımıza baş sağlığı diliyorum . Mekanı cennet olsun" sözleri ile duyurdu.