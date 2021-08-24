Gökhan Gönül kardeşine sahip çıktı, Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'dan yorum gecikmedi: Dört dörtlük adam
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Gökhan Gönül kardeşine sahip çıktı, Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'dan yorum gecikmedi: Dört dörtlük adam

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Senelerdir babası Emrah ile yaşadığı sorunlardan dolayı gündemden düşmeyen Tayfun Erdoğan, futbolcu Gökhan Gönül'ün yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıkmasını takdir etti. Babasının kendisini kabul etmemesinden yakınan Erdoğan, Gönül için "Her yönden dört dörtlük adammışsın" yorumunu yaptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Can Gönül isimli 27 yaşındaki genç, iş için istenilen nüfus kayıt örneğinde futbolcu Gökhan Gönül'le öz kardeş olduğunu öğrendi. Yıllar sonra bir kardeşinin olduğunu öğrenen futbolcu ise yaptığı açıklamada "Ne gerekiyorsa yapacağız" diyerek Can Gönül'e sahip çıktı.

"DÖRT DÖRTLÜK ADAMMIŞSIN"

Filmleri aratmayan olay Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında da işlenmeye başlandı. Şarkıcı babası Emrah ile yıllardır konuşmayan ve bu konuda sürekli sitem eden 31 yaşındaki Tayfun Erdoğan ise Gönül kardeşlerin durumuna sessiz kalamadı. Bu konuda yapılan bir habere yorum yapan Erdoğan, "Gökhan Gönül futbolcu olarak takdir edilen bir futbolcusun. İnsanlık olarak da seni ayakta alkışlıyorum. Her yönden dört dörtlük adamışsın" dedi. Erdoğan'ın bu yorumu da görüşmediği babasına gönderme olarak yorumlandı.

Gökhan Gönül kardeşine sahip çıktı, Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'dan yorum gecikmedi: Dört dörtlük adam

Şimdi evli olan şarkıcı Emrah, bu evliliğinden dünyaya gelen çocuğuna düşkünlüğüyle bilinirken ilk oğlu Tayfun Emrah ile görüşmeyi reddediyor.

Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan öz kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız
Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan öz kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız
Gökhan Gönül kardeşine sahip çıktı, Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'dan yorum gecikmedi: Dört dörtlük adam
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Gökhan Gönül kardeşine sahip çıktı, Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'dan yorum gecikmedi: Dört dörtlük adam - Haberler Magazin
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