Gökhan Çıra kimdir? Selin Ciğerci'nin eski eşi futbolcu Gökhan Çıra kaç yaşında? Gökhan Çıra nereli? İşte hayatı ve biyografisi!

Gökhan Çıra kimdir? Selin Ciğerci'nin eski eşi futbolcu Gökhan Çıra kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor. Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Gökhan Çıra merak konusu oldu. İşte Gökhan Çıra hakkında merak edilen Gökhan Çıra kimdir, Gökhan Çıra hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Ailesi Ordu'da yaşayan Gökhan Çıra, aslen Tokatlı. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi. Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu.

Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor'da top koşturmaya başladı. Gökhan Çıra, 2 yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile 28 Ekim 2019 tarihinde nikah masasına oturdu. 2021 yılında ise boşandılar.

Kulüp kariyeri

Gökhan Çıra, futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi. 2014 yılında Galatasaray 19 yaş altı futbol takımına seçildi. 2014-2015 sezonunda, Galatasaray forması altında 23 lig maçına çıktı ve 5 gol kaydetti. Yine bu sezonda UEFA Gençlik Liginde forma giyme şansı verildi. Bu ligde Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund'un 19 yaş altı takımlarına karşı toplamda 4 maçta forma giydi. 2015 yılında Galatasaray 21 yaş altı futbol takımına geçti. 2015-2016 sezonunda ise 26 lig maçında forma giyip, 3 gol kaydetti. Galatasaray altyapısı altında iki sezon geçirdikten sonra takımdan ayrıldı.

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22 Ağustos 2016 tarihinde 3. Lig takımı Beylerbeyi'a transfer olarak ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 2016-2017 sezonunda Beylerbeyispor forması altında 1 kez Türkiye Kupası maçında olmak üzere 33 resmi lig maçına çıktı ve Altay takımına karşı 6-1 yenildikleri maçta takımının ve kendisinin tek golünü kaydetti.

Diyarbekirspor

Gökhan Çıra 21 Ağustos 2017 tarihinde, 3. Lig takımı Diyarbekirspor'a 3 yıllık sözleşmeyle transfer oldu. Bu takımda kadroya girme şansı bulamadı. 1 kez Türkiye Kupası maçı olmak üzere sadece 3 lig maçında forma giyebildi. 2 Eylül 2019 tarihinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Muğlaspor

Çıra, Ocak 2018 tarihinde 3. Lig takımı Muğlaspor ile sözleşme imzaladı fakat forma giyemedi ve takımdan ayrıldı.

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Son resmi maçını 2 sene evvel Diyarbekirspor forması altında yapan Gökhan Çıra, Temmuz 2019 tarihinde, 2. Lig takımı Tuzlaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2019-2020 sezonunda sadece 4 lig maçında oynama şansı buldu. 9 Ekim 2019 tarihinde ilk kez forma giydiği maçta Niğde Anadolu takımına karşı 1 asist kaydetti ve maçı kendi sahalarında 2-0 kazandılar. Türkiye Kupası'nda ise iki maçta forma giydi.

Futbol sonrası

Kulüp yöneticiliği

Son olarak 2. Lig takımlarından Tuzlaspor'un formasını giyen ve özel işlerinin yoğunluğundan dolayı henüz 24 yaşında futbolculuk kariyerine son veren Gökhan Çıra'nın, Eylül 2020'de 3. Lig'de yer alan Bayrampaşa SK takımının asbaşkanlık görevine getirildiği açıklanmıştır. 23 Ocak 2021 tarihinde İnstagram hesabından Bayrampaşaspor kulübünün yarısına ortak olduğunu açıkladı.

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