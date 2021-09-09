Gökhan Çıra ile boşanma kararı alan Selin Ciğerci, sessizliğini bozdu: Anlaşmalı olarak ayrıldık

2019 yılında evlendiği Gökhan Çıra ile boşanacağı ileri sürülen Selin Ciğerci, ayrılık iddiasını doğruladı. Konu hakkında detay vermek istemeyen Ciğerci, "Anlaşmalı şekilde boşanacağız" dedi.

2 yıl önce görkemli bir düğünle evlenen ve yakın zamanda evlat edineceklerini söyleyen fenomen Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra cephesinden kötü haber geldi. Uzun yıllardır birlikte olan çift, boşanmaya karar verdi.

"ANLAŞMALI OLARAK BOŞANIYORUZ"

Dün haklarında boşanma haberleri çıkan çiftten Selin Ciğerci, Posta'ya özel açıklama yaparak iddiayı doğruladı. Cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacakları söylenen Ciğerci, ayrılıkla ilgili kısa bir açıklama yaparak "Gökhan ile yollarımızı ayırıyoruz, anlaşmalı şekilde boşanacağız" dedi.

İHANET İDDİASI GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda evlat edineceklerini açıklayan ikili hakkında ihanet dedikoduları çıkmıştı. Gökhan Çıra'nın eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hatta ilişkiyi öğrenen Ciğerci'nin Emirbayer'in yüzüne kezzap atmakla tehdit ettiği ve şiddet uyguladığı da ileri sürülmüştü. Ancak Melisa Emirbayer ile video çeken Selin Ciğerci, tüm iddiaları yalanlamıştı.