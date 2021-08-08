Gökhan Alkan: Nişan benim için sürpriz oldu
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Gökhan Alkan: Nişan benim için sürpriz oldu

Gökhan Alkan: Nişan benim için sürpriz oldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Nesrin Cavadzade'ye nişanla ilgili sorular yöneltildi.

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Nesrin Cavadzade'ye nişanla ilgili sorular yöneltildi. Ünlü oyuncu, aile arasında gerçekleşen nişan töreniyle ilgili, "Biz de gazetelerden okuyoruz detayları. Söz-nişan gerçekleşti. Çok sevdiğim arkadaşlarımız da vardı. Benim için de sürpriz oldu" dedi.

Ardından gelen düğün sorularını ise Cavadzade yanıtlamak istemedi: "İnsanlar yangınlarla boğuşurken bu konuları konuşmak beni üzüyor. Benim yaşadığım tüm sevinçlerin üzerinde bir gölge var şu anda. Çok mutsuzum. Böyle bir süreçte düğün konuşmayalım."

Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Nesrin Cavadzade, sevgilisi Gökhan Alkan'ın çocuk istediğini söylemişti; "Çocuk düşünüyoruz. Gökhan çok istiyor" 

Gökhan Alkan, Nesrin Cavadzade'nin ailesiyle yemekte bir araya gelmişti...

Kaynak: Hürriyet

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