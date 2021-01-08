Gökdeniz Bayrakdar kimdir? Gökdeniz Bayrakdar kaç yaşında, nereli? Gökdeniz Bayrakdar hangi takımda oynuyor?

Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen genç futbolcu Gökdeniz Bayrakdar hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

GÖKDENİZ BAYRAKDAR KİMDİR?

Gökdeniz Bayrakdar 23 Kasım 2001 tarihinde Kandıra, Kocaeli'de dünyaya geldi. Sağ Kanat mevkisinde oynayan Türk futbolcu. Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giymektedir.

Antalyaspor

1 milyon ₺ ve bir sonraki satıştan %10 pay karşılığında transfer oldu.

Antalyaspor ile ilk maçına 19 Eylül 2020'deki Beşiktaş maçıyla çıktı. Takımının beraberlik golünü kaydetti.

GÖKDENİZ BAYRAKDAR MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Geçen sezon Kocaelispor formasıyla 3. Lig'de gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çeken Gökdeniz Bayrakdar, sezon başında Fraport TAV Antalyaspor'a transfer oldu.Akdeniz ekibiyle çıktığı ilk maçta Beşiktaş karşısında gol sevinci yaşayan 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 16 karşılaşmada 680 dakika takımının formasını terletti.

Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda ise bir gol atma başarısı gösteren Gökdeniz Bayrakdar, teknik direktör Ersun Yanal'ın en fazla üzerinde durduğu oyuncular arasında yer aldı.Sahada mücadeleci futboluyla taraftarın da gönlünü kazanan Gökdeniz Bayrakdar, AA muhabirine, Kocaelispor'un altyapısında yetiştiğini, kulübün kardeş takımına transferinin gerçekleşmesinin kendisi için de anlamlı olduğunu söyledi.

"Oynadıkça gelişeceğime, heyecanımı da yeneceğime inanıyorum"

Çocukluk yıllarından bu yana Süper Lig hayali kurduğunu vurgulayan genç futbolcu, Antalyaspor'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.Yöneticileri, futbolcuları, taraftarı ile büyük bir kulüp ve camiada bulunduğunu kaydeden Gökdeniz Bayrakdar, "Bunu gerçekten hissettim. İlk maçımda da golle başlamak beni motive etmişti. Ersun Yanal hocamın gelmesiyle yeni bir oyun düzenine geçtik. Ona göre oynamaya çalışıyorum. Kısa sürede üst sıralara çıkacağımıza inanıyorum. Maçlara çıkarken büyük bir heyecan yaşıyorum. Bazı maçlarda aşırı heyecanlı oluyorum. Bu da bende bazen baskı oluşturuyor. Genç bir futbolcuyum. Oynadıkça gelişeceğime, heyecanımı da yeneceğime inanıyorum." diye konuştu.

"Podolski ve Nuri Şahin ile oynadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Süper Lig'deki ilk yılımda onlarla aynı maça, aynı antrenmana çıkmak bile gurur verici. Onlardan çok şey öğreniyorum. Antrenmanlarda takımdaki ağabeylerimi dikkatle takip ediyorum. Her hareketlerine bakıyorum. İnşallah saha içi ve saha dışında onlardan öğreneceğim çok şey var. 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyiyorum. İnşallah kısa sürede önce Ümit Milli ardından da A Milli Takım'da forma giymek istiyorum."