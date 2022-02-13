Gökçek'ten tarihi zirveyle ilgili tartışma yaratan paylaşım: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın - Haberler
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Gökçek'ten tarihi zirveyle ilgili tartışma yaratan paylaşım: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın

Haberler.com, Erdem Aksoy - Politika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla bir araya gelen muhalefet partisi liderleri, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda nihai istişarelerin yürütüldüğü kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Liderlerin ilk kez bir arada fotoğraf verdiği zirve kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, görüşme eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de hedefindeydi. Gökçek yaptığı paylaşımda toplantının gizli ortağının Selahattin Demirtaş olduğu iddiasında bulundu.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisinin genel başkanları dün akşam bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve DEVA partisi lideri Ali Babacan'ın katıldığı toplantı 5 saat 30 dakika sürdü.

Toplantının ana gündem maddesinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem olduğu öğrenilirken, kamuoyunda geniş yankı uyandıran görüşmeye ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı.

Bu paylaşımlardan en dikkat çekici olanlarından biri de eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e aitti. Twitter hesabından 6 muhalefet partisi liderinin görüşmesine ilişkin bir fotoğraf paylaşan Gökçek, ittifakın gizli ortağının eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş olduğunu iddia ederek görsel de ona da yer verdi.

Gökçek paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Gizli ortak nerede? Fotoğrafa dikkatli bakın. Bulanlara Kılıçdaroğlu ödül veriyormuş"

Gökçek'ten tarihi zirveyle ilgili tartışma yaratan paylaşım: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi, Melih Gökçek, İYİ Parti, CHP, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

Haydar:

MHP sıfırı tüketti HDP sizin gizli ortağınız olmasın sakın.Büyük konuşmamak lazım.

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Cenk Erdiler:

Bu adam utanmadan hala konuşuyor mu?Hesap verecek önce mahkemelerde..

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Mehmet YILMAZ:

Bunları yemiyoruz artık Melih bey. Kimse kimsenin Vatan Sevgisini sorgulamasın.

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