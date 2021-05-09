Gökçebeyli yönetmenin korku filmi vizyona giriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gökçebeyli yönetmenin korku filmi vizyona giriyor

Gökçebeyli yönetmenin korku filmi vizyona giriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gökçebeyli film yönetmeni Kemal Danacı'nın iddialı filmi yakında vizyona giriyor.

Gökçebeyli film yönetmeni Kemal Danacı'nın iddialı filmi yakında vizyona giriyor.

2021 yılının en iddialı korku filmi olan ve geçmiş yıllarda gerçek yaşanmış hikayeden yola çıkılarak çekilen "Ehrimen Kanlı Yol" vizyona girmeye hazırlanıyor.

Uzun emekler harcanarak çekilen ve Zonguldak'ın Gökçebey İlçesinde çekilen filmle ilgili bilgi veren Yönetmen Kemal Danacı," Geçmiş yıllarda bölgede yaşanan ve gerçek hikayeden yola çıkarak çekilen filmimizi bölge insanımızın da bilgilerine dayanarak uzun çalışmalar neticesinde tamamladık.

Ön çalışması bir yıl ve çekimlerin 12 gün sürdüğü korku filmimiz için çok yakında vizyona girmesine sayılı günler kalmanın ekip olarak onur mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.

Filmin konusu hakkında bilgi veren Danacı," Kanlı yol adında korku filmi çekmek için Anadolu'da bir köye giden film ekibi çekimin başlayacağı günün gecesinde aynı kabusla uyanır. Bunun iyiye işaret olmadığını düşünen ekip İstanbul'a geri döner. Fakat olayı araştırmak için filmin yönetmeni Fatih, görüntü yönetmeni Gürsel, sanat yönetmeni Meyra ve sesçisi İsmail köyde kalmaya karar verirler ve sırrı çözmek için gece ormanda kalmaya karar verirler" şeklinde filmden bahsetti.

Kemal Danacı," Filmin senaryosunu Onur Özcan ve ben Kemal Danacı birlikte kaleme aldık oyuncu kadrosunda ise Mustafa Aydın, Erol Sertel, Sevim Çömlek, Duhan Çetin, Metin Köse, Aykan Sağ, Turgut Çömlek ve Murat Yılmaz'ın rol aldığı film 4 Haziran'dan itibaren sinema salonlarında seyircilerine korku salacak" diye konuştu - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Tarkan Cem Yılmaz Hakan Sabancı
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Gökhan Töre Serdar Aziz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gökçebeyli yönetmenin korku filmi vizyona giriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 13:31:17. #1.15#

title