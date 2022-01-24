Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi (2) - Haberler
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Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi (2)

Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

BOZCAADA'YA YARINKİ TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİÇanakkale'nin Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - BOZCAADA'YA YARINKİ TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Buna göre; Geyikli- Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00'daki seferler yapılamayacak.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Son Dakika Haberleri

Çanakkale, Bozcaada, Güncel, Haber

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