Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi (2)

BOZCAADA'YA YARINKİ TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİÇanakkale'nin Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - BOZCAADA'YA YARINKİ TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Buna göre; Geyikli- Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00'daki seferler yapılamayacak.