Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle, yarın Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Öte yandan, Gökçeada'dan saat 17.00 ve 21.00 seferi ile Kabatepe'den saat 19.00 seferleri ve Bozcaada'dan saat 15.00 ile 18.00 seferi, Geyikli'den ise saat 16.00 ve 19.00 seferleri yapılacak.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Son Dakika Haberleri

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