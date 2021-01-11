Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak
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Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak

11.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:30
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahlarında yarın yapmayı planladığı seferleri güncelledi.

Buna göre, Kabatepe'den 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan 07.00, Bozcaada'dan 07.15, Geyikli'den 08.00 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan seferler iptal edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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