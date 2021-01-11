Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak
11.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:30
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahlarında yarın yapmayı planladığı seferleri güncelledi.
Buna göre, Kabatepe'den 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan 07.00, Bozcaada'dan 07.15, Geyikli'den 08.00 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan seferler iptal edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel