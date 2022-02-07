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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

İhlas Haber Ajansı, Utku Yaşar Cüce - Güncel
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Gökçeada seferlerine fırtına engeli Çanakkale'de, Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

GÖKÇEADA, ÇANAKKALE (İHA) - Gökçeada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Yarın, Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Gökçeada seferlerine fırtına engeli

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Güncel

Çanakkale, Gökçeada, Fırtına, Güncel, Haber

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