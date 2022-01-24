Gökçeada seferlerine fırtına engeli Çanakkale'de, Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

GÖKÇEADA, ÇANAKKALE (İHA) - Gökçeada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Bugün, Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 17: 00 ve 22: 00, Kabatepe'den ise saat 19: 00 seferleri iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Kabatepe'den saat 05: 00 seferi iptal edildiği bildirildi.