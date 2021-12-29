Gökçeada seferlerine fırtına engeli
İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Güncel
- Gökçeada seferlerine fırtına engeli Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
ÇANAKKALE (İHA) - - Gökçeada seferlerine fırtına engeli
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, " Yarın, Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 05: 00 ve 09: 00'da, Gökçeada'dan ise saat 07: 00'de seferler yapılacak olup, tarifemizde bulunan diğer seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.