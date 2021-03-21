Gökçeada'da, 5 okulda yüz yüze eğitime ara verildi
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Gökçeada'da, 5 okulda yüz yüze eğitime ara verildi

21.03.2021 10:58 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:19
Gökçeada'da, 5 okulda yüz yüze eğitime ara verildi

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Rum okullarının da bulunduğu 5 eğitim kurumunda yüz yüze eğitime ara verildi.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Rum okullarının da bulunduğu 5 eğitim kurumunda yüz yüze eğitime ara verildi. Öğretmen ve öğrenciler 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Gökçeada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Dr. Serhat Doğan başkanlığında, salgın tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesi için toplandı. Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi ile Gökçeada Özel Zeytinli Rum İlkokulu'nda testi pozitif çıkan öğretmen, Cumhuriyet İlkokulu'nda  testi pozitif çıkan  öğrenci ile  Gökçeada Özel Tepeköy Rum Ortaokulu ve Gökçeada Özel Tepeköy Rum Lisesi'nde temaslı öğrenci bulunması nedeniyle, söz konusu 5 okulda salgının yayılımını önlemek için yüz yüze öğretime 29 Mart tarihine kadar ara verildi. Bu süreçte, öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmeleri kararlaştırıldı.

Ayrıca, Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki bütün öğretmen ve öğrencilerin, Cumhuriyet İlkokulu'nda enfekte öğrencinin bulunduğu sınıftaki tüm öğrenciler ile bu sınıfta eğitime giren tüm öğretmenlerin de 10 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vural BOZOK

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