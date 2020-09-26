Gökçeada açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 24 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Gökçeada açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 21.39'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 24 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadı.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.5 OLARAK ÖLÇTÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.5 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 8.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.