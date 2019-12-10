Gökçe Kırgız'dan "Mızrak" keyfi

10.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:37

Hayranlarının karşısına son derece şık siyah bir elbise ile çıkan Gökçe Kırgız, enerjisiyle ve şarkılarıyla tempoyu hiç düşürmedi. Son teklisi "Mızrak"ın bir haftadan kısa süre içinde YouTube üzerinde 1.000.000 görüntülemeye ulaşmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Gökçe Kırgız, şarkısını Maxim Royal'de hayranlarıyla birlikte söyledi.