Gökçe Kırgız'dan "Mızrak" keyfi
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Gökçe Kırgız'dan "Mızrak" keyfi

Kuzey Kıbrıs'ta Maxim Royal'de sahne serisine devam eden şarkıcı Gökçe Kırgız, son teklisi "Mızrak"ın gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi

10.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:37
Gökçe Kırgız'dan "Mızrak" keyfi

Hayranlarının karşısına son derece şık siyah bir elbise ile çıkan Kırgız, enerjisiyle ve şarkılarıyla tempoyu hiç düşürmedi. Son teklisi "Mızrak"ın bir haftadan kısa süre içinde YouTube üzerinde 1.000.000 görüntülemeye ulaşmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Gökçe Kırgız, şarkısını Royal'de hayranlarıyla birlikte söyledi.



Kaynak: Snob Magazin

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