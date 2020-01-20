Gökçe Bahadır sigorta müfettişi oldu

20.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:41

Zeynep, hayatı ev-ofis-spor salonu ekseninde geçen, klasik bir İstanbul'lu. Bir sigorta şirketinin denetim departmanında çalışıyor. Tam bir kontrol delisi. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanlardan. Çocukluğu, özellikle annesinin baskısı altında, hayal bile kurmaya fırsat bulamadan, bir sınavdan diğerine, yarış atı gibi hazırlanarak geçmiş.



