Gökçe Bahadır sigorta müfettişi oldu
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Gökçe Bahadır sigorta müfettişi oldu

Başrollerinde Gökhan Özoğuz ve Gökçe Bahadır'ın yer aldığı 'Kendi Yolumda' filminin çekimleri tamamlandı. 6 Mart'ta vizyona girecek filmin en dikkat çeken karakterlerinden biri de Gökçe Bahadır'ın canlandırdığı Zeynep...

20.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:41
Gökçe Bahadır sigorta müfettişi oldu

Zeynep, hayatı ev-ofis-spor salonu ekseninde geçen, klasik bir 'lu. Bir şirketinin denetim departmanında çalışıyor. Tam bir kontrol delisi. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanlardan. Çocukluğu, özellikle annesinin baskısı altında, hayal bile kurmaya fırsat bulamadan, bir sınavdan diğerine, yarış atı gibi hazırlanarak geçmiş.

Kaynak: Snob Magazin

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